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إصدار تحذير شديد لدى وصول العاصفة "أنتوني" لبريطانيا

إصدار تحذير شديد لدى وصول العاصفة "أنتوني" لبريطانيا
5 أغسطس 2023 23:08

تم إصدار تحذير يفيد بالخطورة على الحياة لدى وصول العاصفة "أنتوني" لأجزاء من بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وذكر مكتب الأرصاد أن بعض الأخطار التي يجب أن يحترس الأشخاص منها اليوم السبت خلال التحذير كهرماني اللون من هبات الرياح تضم سقوط الأشجار والفيضانات الجارفة والبنايات .

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، يسري التحذير الكهرماني ، الذي يشير لاحتمال تطاير الحطام وقد يؤدي لإصابات أو خطر على الحياة، في المناطق الجنوبية الغربية من انجلترا وويلز حتى الساعة 19:00 مساء.

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ويسري تحذير باللون الكهرماني "للطقس العاصف غير الموسمي" للأجزاء الجنوبية من بريطانيا حتى الساعة 20:00 مساء وتحذير باللون الأصفر من عواصف رعدية حتى الساعة 22:00 مساء في جنوب شرق انجلترا وإيست أنجليا.

وتم إصدار تحذير باللون الأصفر من المطر حتى الساعة 16:00 مساء اليوم السبت يشمل جنوب شرقي اسكتلندا. وتم إجلاء عدد من الأشخاص منازلهم في نورث يوركشاير بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة.  

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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