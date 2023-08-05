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الرياح القوية تؤجج حريق الغابات في البرتغال

الرياح القوية تؤجج حريق الغابات في البرتغال
5 أغسطس 2023 21:16

 شارك أكثر من 1100 من رجال الإطفاء و14 طائرة تحمل المياه اليوم السبت في جهود للسيطرة على حريق غابات هائل اندلع في منطقة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال، فيما قالت سلطات الحماية المدنية إن الطقس الحار والرياح القوية سيجعلان من الصعب إخماد الحريق قبل عدة أيام.
وتسبب الحريق في تدمير مساحة تقدر بنحو 60 كيلومترا مربعا من الغابات والشجيرات، ووصل الدخان الناجم عنه إلى مزار فاطمة حيث تجمع مئات الآلاف من الزائرين لرؤية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم السبت.
وأجلت السلطات نحو 100 شخص من ساكني القرى احترازيا، لكن قائد الدفاع المدني جودي راتو قال للصحفيين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المنازل بسبب الحريق.
وأضاف أن الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الجمعة في منطقة نائية سيتطلب "بضعة أيام من العمل" لاحتوائه لأن الأرض بها الكثير من المواد القابلة للاحتراق.
وتوقعت وكالة الأرصاد البرتغالية الحكومية أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية غدا الأحد في كاستيلو برانكو، ارتفاعا من 38 درجة اليوم السبت.
كما أصدرت تحذيرا باللون الأحمر من ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة لشبونة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي، إذ يُتوقع أن تصل إلى 41 درجة مئوية في اليوم الأخير من زيارة البابا.

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المصدر: رويترز
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