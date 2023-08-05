ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال الصين

قضى عشرة أشخاص على الأقل من جراء فيضانات في مدينة صينية قرب بكين، وفق ما أعلن مسؤولون، ما يرفع إلى 30 على الأقل حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في شمال الصين.

وأبلغ مسؤولون بأن الوفيات سجّلت في باودينغ الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا من بكين، مشيرين إلى فقدان أثر 18 شخصا.

والسبت أتاح تراجع في غزارة الأمطار المضي قدما في أعمال تنظيف، علما بأن الفيضانات دمّرت بنى تحتية وغمرت أحياء بكاملها.

العاصفة دوكسوري التي تراجع تصنيفها من إعصار قوي ضرب الصين القارية يوم الجمعة الماضي، جلبت أمطارا هي الأكثر غزارة في المنطقة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

وبحلول عصر السبت كانت السلطات قد أجلت من مناطق صنّفت عرضة للخطر أكثر من 600 ألف من سكان باودينغ البالغ عددهم الإجمالي 11,5 مليون نسمة، وفق ما أفاد مسؤولون.

الأمطار الغزيرة التي هطلت في شمال شرق الصين يوم السبت طالت المناطق المتاخمة لروسيا وكوريا الشمالية.

ولا يزال تحذير من أعلى درجة ساريا في بكين بسبب "مخاطر جيولوجية" على غرار انزلاقات التربة بسبب سوء الأحول الجوية.



