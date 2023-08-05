إجلاء العشرات بعد حرائق غابات في إسبانيا

أعلنت أجهزة الإطفاء أنها أجلت أكثر من 130 شخصا السبت خلال مكافحة حريق غابات في بورتبو الواقعة عند الحدود الإسبانية مع فرنسا على ساحل البحر المتوسط.

ويشارك في عمليات إخماد الحريق عناصر إطفاء من منطقة كاتالونيا الواقعة في شمال شرق إسبانيا وكذلك عناصر إطفاء فرنسيون، وقد أتى الحريق على نحو 435 هكتارا من الأراضي، أما الأراضي المهددة فتقدّر مساحتها بنحو 2500 هكتار.

ليلا تم إجلاء سكان من قرى عدة في إجراء احترازي بعد ساعات على اندلاع الحريق في جنوب بورتبو التي تربط محطتها للسكك الحديد بين إسبانيا وفرنسا.

وقال حرس الغابات في كاتالونيا في منشور على منصة تويتر التي تغيّر اسمها إلى "إكس" إن التحقيق جار لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق.

ونقل بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية الكاتالونية عن حرس الغابات قولهم إن الحريق "لا يزال نشطا" وإن أولويتهم هي منع اتّساع نطاقه إلى منتجع لانكا السياحي المجاور جنوبا.

وساهمت رياح قوية في تمدّد الحريق ليلا كما حالت دون تمكّن الطائرات القاذفة للمياه من الإقلاع للمساعدة في عمليات الإخماد المعقّدة بسبب التضاريس الجبلية للمنطقة.

وقال جهاز الإطفاء الكاتالوني إنه يتوقع أن تبدأ العمليات الجوية عصر السبت بعد عمليات استطلاع بواسطة طائرات مروحية.

وأشار الجهاز إلى أنه بالإضافة إلى إجلاء نحو 135 من السكان المحليين، اضطر مئات من السكان لقضاء الليل محاصرين في قراهم أو في مواقع التخييم التي تستقبل عادة آلاف السياح في هذا الوقت من العام.

وشارك متطوعو الصليب الأحمر الكاتالوني في عملية الإنقاذ.



