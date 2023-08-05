فرنسا تؤكد بقاء جنودها في النيجر

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لشبكة فرانس إنفو، اليوم السبت، إن أكثر من ألف من جنود بلادها متواجدين في النيجر سوف يبقون هناك رغم الانقلاب العسكري في تلك الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وكان متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على مقاليد السلطة في النيجر الأسبوع الماضي، قال أمس الأول الخميس، إن القيادة الجديدة في البلاد أنهت التعاون العسكري مع فرنسا.

ولكن وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن التعاون العسكري قائم على اتفاقيات تم التوصل إليها مع سلطات النيجر الشرعية وهي السلطة الوحيدة التي تعترف بها فرنسا.

وقالت كولونا إنه رغم التحول المثير في الأحداث بالنيجر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم واعتقاله، فإن الوضع فيما يتعلق بالقوات الفرنسية هادئ.