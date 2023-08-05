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العراق يطلق عملية أمنية خاصة

الأمن العراقي(أرشيفية)
5 أغسطس 2023 16:07

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية تفتيش أمنية، صباح اليوم السبت، لحماية أبراج الطاقة الكهربائية. وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في إدامة الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية خاصة حماية أبراج الطاقة الكهربائية ، وبإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت ، صباح اليوم، عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات (غرب نينوى - صلاح الدين - الجزيرة)".

 

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المصدر: وكالات
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