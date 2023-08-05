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بنجلاديش تواجه تفشياً قياسياً لحمى الضنك

بنجلاديش تواجه تفشياً قياسياً لحمى الضنك
5 أغسطس 2023 16:18

تواجه بنجلادش تفشيا غير مسبوق لحمى الضنك مع انتشار المرض بوتيرة سريعة في الدولة ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 293 شخصا على الأقل حتى الآن في 2023 وأصيب ما يقرب من 61500 ، ليسجل هذا العام أعلى معدل وفيات منذ تسجيل الوباء لأول مرة في 2000.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن المستشفيات وخاصة في العاصمة داكا تعاني لتوفير أماكن لأعداد كبيرة من المرضى الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة وآلام المفاصل والقيء.
وذكر وزير الصحة زاهد مالك أن الحكومة أطلقت مبادرات للحد من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض من خلال حملات توعية وجهود لقتل يرقات البعوض بعد هطول الأمطار.

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المصدر: وكالات
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