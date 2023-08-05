مصر.. السيطرة على حريق بمبنى وسط القاهرة

أعلنت الحماية المدنية المصرية، اليوم السبت، السيطرة على حريق أعلى مبنى وزارة الأوقاف القديم في منطقة باب اللوق بوسط محافظة القاهرة. وكانت الوزارة قدانتقلت انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أول الشهر الماضي. ووفق ما نشره موقع "بوابة الأهرام" على موقعه الإلكتروني اليوم ، ورد إلى غرفة عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف، على الفور تم توجيه خمس سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده.

وأشار إلى أنه تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، ويجري رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق صباح اليوم.

وتفقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عملية إطفاء الحريق، موجها الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه. وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.