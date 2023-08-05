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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين

سكان في أعقاب الفيضانات في قرية بعد هطول أمطار غزيرة في بكين
5 أغسطس 2023 15:05

أوقعت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أسبوع على شمال الصين عشرة قتلى إضافيين على الأقل السبت وتسببت بفقدان 18 شخصا في إقليم خبي المتاخم لبكين كما أعلنت السلطات.

أعلن هذه الحصيلة المؤقتة مسؤولو باودينغ، إحدى أكثر المدن تضررا وتقع على بعد حوالى 150 كلم من بكين.
تأثرت مناطق بأكملها في شمال الصين بالأمطار الغزيرة التي كانت بحجم تاريخي وشهدتها بكين والمناطق المحيطة بها.
تسببت الأمطار في فيضانات كبيرة وأضرار جسيمة.

ظهر السبت (4,00 ت غ)، تم اجلاء أكثر من 600 ألف شخص في باودينغ الواقعة في مناطق تعتبر معرضة للخطر.

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وقالت بلدية المدينة في بيان إن أكثر من مليون شخص من بين مليون ونصف في المدينة تضرروا من سوء الأحوال الجوية.

في بكين ومنطقتها الكبرى، تتواصل عمليات التنظيف بعد هطول أمطار هي الأشد غزارة منذ سنوات ما أدى إلى تدمير بنى تحتية فيما غمرت المياه أحياء بأكملها.

وكانت السلطات الصينية أعلنت الجمعة ان الكوارث الطبيعية خلفت 147 قتيلا أو مفقودا في البلاد في يوليو.

 

المصدر: وكالات
بكين
الصين
الأمطار الغزيرة
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