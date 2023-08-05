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إجلاء العشرات إثر حرائق غابات في كتالونيا

إجلاء العشرات إثر حرائق غابات في كتالونيا
5 أغسطس 2023 14:30

أعلنت السلطات اليوم السبت، أنه تحتم إجلاء نحو 140 شخصا جراء حريق غابات كبير في إقليم كتالونيا بشمال شرق إسبانيا. وقالت إدارة الإطفاء والدفاع المدني في كتالونيا إن عمليات الإجلاء أجريت في موقع تخييم بمنطقة جاربت القريبة من بورتبو والحدود الفرنسية.

وقال مسؤولون إن الحريق الذي اندلع أمس الجمعة، دمر نحو 200 هكتار من الأراضي بحلول صباح السبت. وتعادل تلك المساحة نحو 280 ملعبا لكرة القدم.

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وقال الدفاع المدني في كتالونيا إن الكهرباء انقطعت عن ما يقدر بأربعة آلاف شخص اليوم السبت. وتوقفت خدمات السكك الحديد بين فيجاريس وبورتبو بشكل مؤقت أيضا.

وكان هناك نحو 66 وحدة إطفاء في الموقع، إلى جانب عشر وحدات من قوات المهام من فرنسا. وقالت السلطة الكتالونية إنه نظرا للتضاريس الأرضية الوعرة والرياح العاتية في المنطقة، لم يكن من السهل السيطرة على النيران.

المصدر: وكالات
إسبانيا
حرائق الغابات
حريق
كاتالونيا
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