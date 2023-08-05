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توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
5 أغسطس 2023 13:40

أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن قاضيا باكستانيا أنزل عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية فساد.

وقال محامي عمران خان إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق بمدينة لاهور شرق البلاد، بعد أن أصدرت محكمة حكما بحقه بالسجن ثلاث سنوات.

وقال المحامي انتظار بانجوتا: "ألقت الشرطة القبض على عمران خان من مقر إقامته... نقدم التماسا ضد الحكم أمام المحكمة العليا".

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وقالت الشرطة الباكستانية إنه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام اباد بعد القبض عليه في لاهور.

وأوضحت قناة جيو التلفزيونية أن قاضي إسلام أباد، هومايون ديلاوار، أعلن الحكم في خطوة مفاجئة اليوم السبت.

 

المصدر: د ب أ
عمران خان
باكستان
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