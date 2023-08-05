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الفلبين: خسائر كبيرة خلفتها العاصفتان "إيجاي" و"فالكون"

الفلبين: خسائر كبيرة خلفتها العاصفتان "إيجاي" و"فالكون"
5 أغسطس 2023 10:21

أكد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين أن الأضرار الزراعية الناجمة عن إعصاري "إيجاي" و"فالكون" ، تبلغ الآن 75ر2 مليار بيزو. هذا بالإضافة إلى خسائر في الإنتاج بلغت 93ر1 مليار بيزو. وأثر ذلك بالفعل على أكثر من 033ر117 مزارعا وصيادا بمختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى تضرر أكثر من 143 ألف و429 هكتارا من مساحة المحاصيل، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم السبت.

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ومن جهة أخرى، تضرر إجمالي 56 ألف و994 منزلا بالفعل. وبينما لحقت أضرار جزئية بمعظمها، إلا أن 2288 منزلا، دمر بالكامل. وأعلنت السلطات اعتبار إجمالي 232 مدينة وبلدية حتى الآن مناطق كوارث. وتم تقديم مساعدات بأكثر من 32ر248 مليار بيزو لهؤلاء المتضررين من العاصفتين، في شكل عبوات غذائية للأسر ومساعدات مالية.

المصدر: وكالات
الفلبين
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