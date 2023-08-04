موجة حر تضرب إسبانيا الأسبوع المقبل

لندن (وكالات)

من المنتظر أن تضرب موجة الحر المقبلة في أوروبا إسبانيا أوائل الأسبوع المقبل، بدرجات حرارة تقفز مجدداً إلى 40 درجة مئوية، في جنوب غرب البلاد، بحلول اليوم، بحسبما أفادت تقارير إعلامية. وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز إن درجة الحرارة في العاصمة مدريد ستعود لهذا المستوى بحلول يوم الأربعاء المقبل، أي بواقع 5 درجات مئوية أعلى من المتوسط الموسمي، وبواقع 11.5 درجة مئوية أعلى من الارتفاع اليومي، حيث شهد إقليم كتالونيا درجات حرارة قياسية الشهر الماضي.

واجتاحت موجات الحر نصف الكرة الشمالي هذا الصيف، لتضع العالم على مسار الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق في يوليو، بعد يونيو كان قياسياً أيضاً.

وبعد تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، من المتوقع أن تشهد أجزاء من منطقة البحر المتوسط مجدداً أعلى درجات حرارة بها على الإطلاق.

في السياق، تتعرض النمسا والصين لطقس سيئ وفيضانات، تسببت في اضطراب حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي، فيما جرت عمليات إجلاء بطائرات هليكوبتر في بعض مناطق سلوفينيا نتيجة السيول.

وحذر إقليم هيلونغجيانغ الصيني المنتج للحبوب من فيضان مياه الأنهار وسط أحوال جوية قاسية وأعاصير.

وفي النمسا، نصحت السلطات السكان، البقاء في الأدوار العليا وتجنب الأقبية والجسور، تحسباً للأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد والتي نتج عنها فيضانات وانهيارات ثقيلة من الطين والأنقاض.