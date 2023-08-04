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رئيس الوزراء الباكستاني يقترح حلّ البرلمان

رئيس الوزراء الباكستاني يقترح حلّ البرلمان
5 أغسطس 2023 01:23

إسلام اباد (وكالات) 

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أفادت مصادر سياسية أمس أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اقترح حل البرلمان في التاسع من أغسطس، قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية المجلس مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة بحلول نوفمبر.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات بعد تكهنات باحتمال تأجيلها بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ شهور في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وقال نائبان بالبرلمان، إن شهباز شريف أكد أنه سيسعى إلى حل البرلمان في التاسع من أغسطس وسيسلم أمر الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال لتنظيمها. ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس.
وأمام حكومة تصريف الأعمال 90 يوماً لإجراء انتخابات عامة إذا سلمتها الحكومة السلطة مبكراً، مقابل 60 يوماً إذا سلمتها السلطة في نهاية فترة ولاية البرلمان.

البرلمان الباكستاني
باكستان
شهباز شريف
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