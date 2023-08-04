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ترامب يدفع ببراءته ويصف محاكمته بـ«اليوم الحزين»

ترامب يدفع ببراءته ويصف محاكمته بـ«اليوم الحزين»
5 أغسطس 2023 01:25

واشنطن (وكالات) 

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دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين على اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وخلال مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن أمس، أجاب الملياردير الجمهوري بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها.
وتحدث ترامب إلى صحافيين في مطار ريغان الوطني قبل مغادرته واشنطن على متن طائرته الخاصة، وندد بـ«يوم حزين جداً» للولايات المتحدة، معتبراً أنه يتعرض للاضطهاد باعتباره «خصماً سياسياً». وأضاف «هذا اضطهاد للشخص الذي يتقدم بنسب عالية جداً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري»، مردفاً «لا يمكننا أن ندع هذا يحدث في أميركا».
وتشير لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة إلى وجود محاولة لتغيير عمليّة فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.

دونالد ترامب
الولايات المتحدة
واشنطن
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