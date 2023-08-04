روسيا تحبط هجوماً بـ«مسيّرات» على قاعدة بالبحر الأسود

موسكو (وكالات)

أكدت روسيا أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً ليلاً بمسيّرات بحرية وجوية على إحدى قواعدها في البحر الأسود وفي شبه جزيرة القرم أمس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام»: «خلال الليل، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة زورقين مسيّرين شن هجوم على قاعدة نوفوروسييسك التابعة للقوات المسلحة الروسية» في جنوب روسيا، مضيفة «الزورقان المسيّران رُصدا ودُمرا بسلاح سفن روسية».

في المقابل، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسيكي مساء أمس الأول بأن قواته تواجه قتالاً صعباً في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، لافتاً الى أن كييف «تهيمن».