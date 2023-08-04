تشاد تستعد لاستضافة «الآلية الوزارية» بشأن السودان

أسماء الحسيني (القاهرة)

تستعد تشاد لاستضافة الاجتماع الأول للآلية الوزارية التي دعت إليها قمة دول جوار السودان التي انعقدت بالقاهرة الشهر الماضي، من أجل وضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال في السودان، والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» إن وزراء خارجية دول جوار السودان السبع، مصر وتشاد وجنوب السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وإريتريا، سيجتمعون في العاصمة التشادية نجامينا «قريباً»، من أجل وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان، عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكامل مع الآليات القائمة.

وأضافت المصادر إن مبادرة دول جوار السودان ستسعى لحث الأطراف المتصارعة على وقف التصعيد، والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة بهدف التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، كما ستطالب الأطراف المتصارعة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لوصول تلك المساعدات وتوفير الحماية الآمنة لقوافل المساعدات الإنسانية وموظفي الإغاثة.

وأوضحت أن آلية دول الجوار ستقوم بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة، وستعمل على إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية.