السبت 5 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت (أرشيفية)
5 أغسطس 2023 01:23

جوبا (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«قمة القاهرة» تحذر من تفكك السودان وتدعو لحوار جامع
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب السودان بذكرى استقلال بلاده

أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزير المالية ديير تونج نجور، في أحدث تغيير حكومي مفاجئ في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وربط متحدث باسم كير بين الإقالة وبين التراجع الأخير في قيمة جنيه جنوب السودان. وقال المتحدث حين سئل عن سبب إقالة نجور بعد نحو عام في منصبه: «رأيتم ما يحدث في السوق، أعني ارتفاع الدولار مقابل جنيه جنوب السودان». وأوضح المتحدث أن وزير المالية الجديد هو باك بارنابا شول، وهو خريج اقتصاد ويعتبر حليفاً سياسياً مقرباً من كير. وأضاف المتحدث أن من المعتاد أن يجري كير تغييرات وزارية حين يقتضي الأمر.
وانخفضت عملة جنوب السودان نحو الثلث مقابل الدولار في الشهرين الماضيين. وأقيل أربعة وزراء مالية منذ عام 2020. ويعتمد اقتصاد جنوب السودان على مبيعات النفط الخام.

جنوب السودان
سلفا كير
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز منطقة هندو كوش بأفغانستان
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز منطقة هندو كوش بأفغانستان
اليوم 20:43
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
الرياضي
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
اليوم 20:30
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
اليوم 20:20
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
الرياضي
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©