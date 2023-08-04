رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية

جوبا (الاتحاد)

أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزير المالية ديير تونج نجور، في أحدث تغيير حكومي مفاجئ في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وربط متحدث باسم كير بين الإقالة وبين التراجع الأخير في قيمة جنيه جنوب السودان. وقال المتحدث حين سئل عن سبب إقالة نجور بعد نحو عام في منصبه: «رأيتم ما يحدث في السوق، أعني ارتفاع الدولار مقابل جنيه جنوب السودان». وأوضح المتحدث أن وزير المالية الجديد هو باك بارنابا شول، وهو خريج اقتصاد ويعتبر حليفاً سياسياً مقرباً من كير. وأضاف المتحدث أن من المعتاد أن يجري كير تغييرات وزارية حين يقتضي الأمر.

وانخفضت عملة جنوب السودان نحو الثلث مقابل الدولار في الشهرين الماضيين. وأقيل أربعة وزراء مالية منذ عام 2020. ويعتمد اقتصاد جنوب السودان على مبيعات النفط الخام.