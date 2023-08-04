باريس تطالب باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بشفافية

باريس (الاتحاد)

دعا الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أمس، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، إلى تحقيق العدالة في ملف الانفجار دون تدخلات سياسية، كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أملها في استكمال التحقيق في الانفجار بشفافية.

وقال الموفد الرئاسي الفرنسي، أمس، في تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية في لبنان، عبر خدمة «إكس»، المعروفة سابقاً بـ «تويتر»: «تذهب أفكاري إلى الضحايا الذين أودى بهم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ 3 سنوات تحديداً»، مضيفاً: «يجب تحقيق العدالة دون أي تدخل سياسي، وكما هو الحال دائماً في أوقات الشدة، تظل فرنسا متضامنة مع اللبنانيين».

وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان أوردته السفارة الفرنسية، في الذكرى الثالثة للانفجار عن أملها بأن «يمضي القضاء اللبناني في استكمال التحقيق بكل شفافية، وبعيداً من التدخلات السياسية». وأعلنت أنها «لا تنسى ضحايا انفجار الرابع من أغسطس»، معربة عن «تضامنها مع عائلاتهم وأحبائهم»، مشيرة إلى «استمرار فرنسا في الوقوف إلى جانب لبنان كما فعلت دائماً».

من جهته، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، عن أمله في أن تظهر العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال ميقاتي: «لأن الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فإن الأمل، كل الأمل، بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.