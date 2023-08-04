السبت 5 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باريس تطالب باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بشفافية

جان إيف لودريان
5 أغسطس 2023 01:23

باريس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. آلاف اللبنانيين يحتجون ضد تسييس القضاء وتعطيل العدالة

دعا الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أمس، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، إلى تحقيق العدالة في ملف الانفجار دون تدخلات سياسية، كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أملها في استكمال التحقيق في الانفجار بشفافية. 
وقال الموفد الرئاسي الفرنسي، أمس، في تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية في لبنان، عبر خدمة «إكس»، المعروفة سابقاً بـ «تويتر»: «تذهب أفكاري إلى الضحايا الذين أودى بهم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ 3 سنوات تحديداً»، مضيفاً: «يجب تحقيق العدالة دون أي تدخل سياسي، وكما هو الحال دائماً في أوقات الشدة، تظل فرنسا متضامنة مع اللبنانيين». 
وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان أوردته السفارة الفرنسية، في الذكرى الثالثة للانفجار عن أملها بأن «يمضي القضاء اللبناني في استكمال التحقيق بكل شفافية، وبعيداً من التدخلات السياسية».  وأعلنت أنها «لا تنسى ضحايا انفجار الرابع من أغسطس»، معربة عن «تضامنها مع عائلاتهم وأحبائهم»، مشيرة إلى «استمرار فرنسا في الوقوف إلى جانب لبنان كما فعلت دائماً». 
من جهته، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، عن أمله في أن تظهر العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت. 
وقال ميقاتي: «لأن الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فإن الأمل، كل الأمل، بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

مرفأ بيروت
لبنان
باريس
جان إيف لودريان
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
الرياضي
بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!
اليوم 20:30
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 يضرب الأرجنتين
اليوم 20:20
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
الرياضي
منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية
اليوم 20:04
«الريال» ينفي استقالة بيريز
«الريال» ينفي استقالة بيريز
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©