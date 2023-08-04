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مقتل 7 أشخاص جراء انهيار أرضي في جورجيا

مقتل 7 أشخاص جراء انهيار أرضي في جورجيا
4 أغسطس 2023 17:59

 ذكرت تقارير رسمية فى جورجيا اليوم الجمعة أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضي بمنتجع لقضاء العطلات بجمهورية جورجيا الواقعة بمنطقة القوقاز .

وقد توجه رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي إلى المنطقة المنكوبة في بلدة شوفي بشمالى البلاد بالقرب من الحدود مع روسيا وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

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وقال جاريباشفيلي لوسائل الإعلام المحلية إن خدمات الطوارئ لا تزال تبحث عن أكثر من 30 مفقودا ، مضيفا أنه تم إنقاذ أكثر من 200 شخص دون أن يصابوا بأذى. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مجمعا فندقيا كاملا مغطى بصورة كبيرة بالأتربة والأوحال . وذكرت وسائل إعلام أن الانهيار الأرضي وقع بعد أن فاض نهر مجاور على ضفتيه مساء أمس الخميس. ويعمل بموقع الانهيار الأرضي أكثر من 400 من عمال الانقاذ . 

المصدر: د ب أ
جورجيا
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