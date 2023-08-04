قتلى في انهيارات أرضية بجورجيا

قُتل ستة أشخاص على الأقل وفُقد نحو 30 آخرين، في حادث انزلاق تربة شهدته منطقة راتشا الجبلية الواقعة في شمال غرب جورجيا، حسبما أفادت السلطات الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية في بيانين منفصلين، إنّه تمّ العثور على جثّتين في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع الخميس في هذه المنطقة المعروفة بمنتجعاتها، كما عُثر على أربعة آخرون الجمعة.

وأضافت في بيان نُشر لاحقاً على فيسبوك "تُواصل بلدية أوني وعناصر الإنقاذ العمل بلا كلل في منطقة الكارثة. حتى الآن، تم العثور على ست جثث أثناء عمليات البحث".

من جهته، أفاد وزير البنية التحتية إراكلي كارسيلادزي الذي تفقد المكان، عن فقدان 35 شخصاً. ونقلت وسائل إعلام جورجية عنه قوله "في الوقت الحالي، هناك 35 شخصاً ليس من الممكن الاتصال بهم".

ووقع انزلاق التربة الخميس بالقرب من فندق في شوفي، التي تعدّ منتجعاً سياحياً صغيراً في جبال منطقة راتشا. وقد أدى ذلك إلى أضرار في البيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّه "لليوم الثاني على التوالي، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 400 من عناصر الإطفاء والإنقاذ" وأفراد من مختلف وحدات الشرطة.

وأضافت أنّ "موظفي وزارة الداخلية ينشطون لإجلاء المواطنين من منطقة الكارثة"، موضحة أنّه تمّ إجلاء أكثر من 140 شخصاً.