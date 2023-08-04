اليابان.. تحذيرات من إعصار "خانون"

حذرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الجمعة، من أن إعصار "خانون" يتوقع أن يقترب من أوكيناوا، مرة أخرى بعد أن كان قد ابتعد مخلفاً أضراراً جسيمة في المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: "إنه بحلول الساعة الخامسة صباح الجمعة، كان الإعصار الكبير والقوي موجوداً فوق المياه على بعد 270 كيلومترا شمال غرب جزيرة ميياكوجيما في محافظة أوكيناوا، ويعتقد أنه يكاد لا يتحرك"، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية.

ويتوقع لاحقاً أن يتغير اتجاه الإعصار شرقاً وأن يقترب جداً من أوكيناوا ومنطقة أمامي بمحافظة كاجوشيما يوم السبت.

وتحذر وكالة الأرصاد الجوية، من رياح عنيفة وانزلاقات طينية وفيضانات وارتفاع مناسيب الأنهار. وعلى سكان مناطق تأثير العاصفة أن يحتموا في مبان متينة.

وتقول الوكالة: إن "الإعصار يتوقع أيضاً أن يسبب أمواجاً عالية وارتفاع مستوى البحر جراء العاصفة، على مدى اليومين اللذين يكون فيه المد أعلى بالفعل عن المعتاد". ويتوقع أن يتحول مسار الإعصار تدريجياً نحو الشمال بعد الاقتراب كثيراً من أوكيناوا.

وينصح سكان غربي اليابان بالاستعداد للعاصفة والحصول على أحدث معلومات الأحوال الجوية. هذا وتقول شركة أوكيناوا للطاقة الكهربائية: إن "أكثر من 215 ألف منزل في المحافظة كانت بلا كهرباء في أحد الأوقات".