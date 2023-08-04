ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين على اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

خلال مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن، أجاب الملياردير الجمهوري بنفسه بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها.

وندد ترامب بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة بعد مثوله أمام المحكمة.

وتشير لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء، وتتّهمه بتقويض أسس الديموقراطيّة الأميركيّة من خلال محاولة تغيير عمليّة فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.

والمحكمة التي وجهت فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقرّ الكونجرس الأميركي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في السادس من يناير 2021.

وقالت القاضية موكسيلا أوباديايا "يمكنني أن أؤكد للجميع أنه سيكون هناك مسار ومحاكمة عادلة".

وقبل أكثر من أربع وعشرين ساعة من بداية جلسة المحكمة، انتشرت كاميرات وشاحنات الأقمار الصناعيّة التابعة لوسائل الإعلام المحلّية والدوليّة في الساحة أمام المحكمة، تحت أنظار المارّة والسيّاح.