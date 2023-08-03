محكمة إسرائيلية تنظر في طعن على التعديلات القضائية

تل أبيب (وكالات)

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل أمس، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية.

ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس، على «قانون أساسي» يعد بمثابة دستور، قيوداً على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقداً للأهلية وإقالته من المنصب.

ويريد مقدمو الطعن، إلغاء ذلك التعديل محتجين بأن «البرلمان أساء استخدام سلطته».

ويقول المؤيدون إنه يحمي أي زعيم منتخب من الإطاحة به على أسس خاطئة.

ويحكم ثلاثة قضاة بين طرفي القضية، التي تضع المحكمة العليا في مواجهة الكنيست أو البرلمان الذي يبعد مسافة قصيرة من المحكمة التي تجمع أمامها محتجون مع بدء الجلسة.