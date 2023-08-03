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ميقاتي: لن نستطيع تأمين الدواء والرواتب بالعملة الأجنبية

نجيب ميقاتي
4 أغسطس 2023 02:36

بيروت (الاتحاد)

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حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، من كارثة بنهاية شهر أغسطس الجاري، مؤكداً أن لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية.
وقال ميقاتي، في بيان له، إن «لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية، في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري».
وأضاف أن «خطة منصوري تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد».
وتابع: «تواصلت مع حاكم مصرف لبنان، وسام منصوري، وكان هناك انسجام مع خطط الحكومة».
وأشار ميقاتي إلى «تقديم منصوري مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب إقرارها، وهي تنسجم مع خطط الحكومة»، مؤكدا أن «الهدف هو إقرار هذه الخطط وإنقاذ البلاد».
ودخل لبنان مرحلة نقدية جديدة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الاثنين الماضي، واستلام النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهامه في خضم أسوأ أزمة نقدية واقتصادية تمر بها البلاد.

لبنان
نجيب ميقاتي
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