البرازيل تؤيد انضمام مزيد من الدول إلى «بريكس»

برازيليا (وكالات)

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تأييده لانضمام المزيد من الدول في مجموعة «بريكس»، مشيراً الى أن المجموعة تؤدي دوراً استثنائياً على الساحة الدوليّة.

وتحدث لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحماس عن قمة مجموعة «بريكس» المقررة من 22 إلى 24 أغسطس في جنوب أفريقيا، خلال لقاء مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية في العاصمة برازيليا.

وقال لولا دا سيلفا إن لهذه المجموعة من القوى الناشئة «روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا»، دوراً استثنائياً تؤديه على الساحة الدوليّة.

وأبدى الرئيس البرازيلي انفتاحه على إمكان أن تتم خلال هذه القمة مناقشة توسيع المجموعة لتضم دولاً أخرى، مؤكداً أن العديد من الدول تريد الانضمام إلى «البريكس».

وكان سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة «بريكس»، أنيل سوكلال، قد أعلن أن المنظمة في عملية التوسع يمكن أن توحد أكثر من 50 دولة.

وشدد على أن «بريكس تمثل عالم المستقبل، وتأثير الجنوب العالمي آخذ في الازدياد، يجب أن يُنظر إلى «بريكس» على أنها حافز للتغيير نحو الأفضل في العالم».

وأشار إلى أن المجموعة جذابة نظراً لقوتها الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن إمكاناتها المالية.

وعام 2006 أسست روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة «بريك»، التي تحولت بعد انضمام جنوب أفريقيا عام 2011 إلى «بريكس».

الى ذلك، شدد الرئيس البرازيلي، على وجوب أن يساعده المجتمع الدولي في الحفاظ على غابة الأمازون، قائلاً: «نحن ندرك مسؤوليّتنا في وجوب إقناع العالم بأن الاستثمار في الغابة هو استثمار مربح».

ورداً على سؤال حول أهمية التنمية المستدامة لهذه المنطقة، صرح لولا بأنه «يجب على العالم مساعدتهم في الحفاظ على الأمازون وتطويرها».

وجدد لولا التذكير بأن حكومته ستكون «صارمة جداً» في مكافحة إزالة الغابات.

وجاء موقف الرئيس البرازيلي قبل أقل من أسبوع من قمّة في بيليم «شمال البرازيل» للدول التي تقع ضمن أراضيها أكبر غابة إستوائيّة في الكوكب.

وللمرة الأولى منذ 2009 يجتمع الأسبوع المقبل ممثلون للدول الثماني الأعضاء في «منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون» لمناقشة سياسات حماية الغابة الاستوائية.