رومانيا: 30 سفينة محملة بالحبوب قادمة من أوكرانيا عبر «الدانوب»

بوخارست (وكالات)

أعلنت رومانيا أمس بأنها بصدد إنهاء الإجراءات الجمركية لما يصل إلى 30 سفينة محملة بالحبوب تنتظر دخول رومانيا من موانئ أوكرانية على نهر الدانوب في غضون يومين.

ويشكل المرور عبر النهر آخر ملاذ لشحن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ممر مائي، بعدما أعلن الكرملين مؤخراً انسحابه من اتفاقية لتصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر الأسود، توسّطت فيها الأمم المتحدة وتركيا.

وقال فلورين أوزومتوما مدير الملاحة في إدارة نهر الدانوب الرومانية: «نحاول التعامل مع هذه التكدسات بأفضل ما في وسعنا لتخفيف الازدحام الملاحي في نهر الدانوب».

وأضاف «أنهينا الإجراءات الجمركية لنحو 30 سفينة أمس، 12 على الأقل، إن لم يكن 14، والباقي اليوم».

وقال إن الإدارة أنهت الإجراءات الجمركية لأعداد قياسية من السفن القادمة من الموانئ الداخلية الأوكرانية في مايو ويونيو، والتي بلغت أكثر من 477 سفينة في الشهر.

الى ذلك، ذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: «إن البلاد تبحث إمكانية تقديم خدمات التأمين للسفن التي تبحر عبر «ممر الحبوب». حسبما أفادت وكالة إنترفاكس أمس.

وقال شيمهال: تجري الحكومة المناقشات، وأنا على يقين أننا سنتخذ قراراً بشأن تأمين السفن والشركات ذات الصلة التي ستعمل في ‭‭‭‭»‬‬‬‬ممر الحبوب‭‭‭‭«‬‬‬‬.