اليونان «قلقة» من زيادة عدد المهاجرين العابرين

أثينا (وكالات)

أفادت مصادر بالحكومة اليونانية، بأن البلاد شهدت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من تركيا إلى الجزر اليونانية في الأيام الأخيرة.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان أمس، «إن ثلاثة قوارب قد تم توصيلها إلى بر الأمان بين يومي الاثنين والأربعاء، وكان أحدها قبالة جزيرة ساموس وعلى متنه 43 شخصاً وآخر بالقرب من كيوس وعلى متنه 17 راكباً وقاربان قبالة ليسبوس على متنهما 26 و40 راكباً.

وأضاف خفر السواحل أنه في معظم الحالات كان المهاجرون يقومون بإتلاف القوارب عندما يقترب منهم خفر السواحل، وهذا يعني أن قواربهم أصبحت محطمة ويجب استقبالهم، وأشار خفر السواحل إلى القبض على ثلاثة رجال يشتبه في أنهم المهربون.

وفي سياق متصل، دعت نقابة الشرطة الألمانية إلى تعيين المزيد من الأفراد للحد من تهريب المهاجرين إلى البلاد، مشيرة إلى أنه من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، يجب «تعزيز خدمات التحقيق ومفتشيات الشرطة الاتحادية بشكل عاجل من حيث الأفراد والمواد»، حسبما أفاد لوسائل إعلام محلية نشرت أمس.

وتحدث رئيس النقابة أندرياس روسكوبف عن «نقص هائل في الموظفين»، أن هناك مئات الملفات التي لم تتم معالجتها، مؤكداً ضرورة تحسين الميزانية الاتحادية بشكل ملحوظ.