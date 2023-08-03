الصين تخصص 110 ملايين يوان لدعم جهود الوقاية من الفيضانات

بكين (وام)

خصصت الحكومة الصينية 110 ملايين يوان (ما يعادل 15.43 مليون دولار) لدعم جهود الوقاية من الفيضانات وأعمال الإغاثة من الكوارث في بكين وتيانجين وخبي، وفقاً لما أعلنته وزارتا المالية وإدارة الطوارئ في الصين.

وذكرت الوزارتان في بيان لهما أن تلك الأموال ستستخدم لدعم أعمال الإنقاذ الطارئة وأعمال الإغاثة للمتضررين من الفيضانات.

وقالت مجموعة الصين للإعلام في تقرير لها إن وزارة المالية خصصت 842 مليون يوان للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها بقطاعي الزراعة والموارد المائية في 12 منطقة على مستوى المقاطعات، بما في ذلك مقاطعة خبي.

وكثفت السلطات الصينية من جهودها ضمن أعمال الإنقاذ والإغاثة لمواجهة الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار دوكسوري والذي خلف 11 قتيلاً في العاصمة بكين.

إلى ذلك، لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 41 آخرون، وانقطعت الكهرباء عن نحو 166 ألف أسرة في منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما اليابانيتين أمس، جراء الأمطار والرياح العاصفة المصاحبة للإعصار خانون.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن العاصفة في بحر الصين الشرقي تتجه إلى الشمال الغربي بسرعة بطيئة تبلغ نحو 222 كيلومتراً في الساعة، بينما قالت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية إنه من المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه ويتحرك شرقاً صوب البر الرئيس حتى الثلاثاء المقبل، لكن لم يتم تحديد مساره.