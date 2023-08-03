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ضبط نصف مليون حبة كبتاغون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون شمال العراق
3 أغسطس 2023 23:36

أعلن القضاء العراقي الخميس توقيف تاجر مخدرات في شمال العراق، وبحوزته حوالي نصف مليون حبة كبتاغون وحوالي 35 كيلوغراماً من مادة الأفيون، وفق بيان رسمي.

وقال البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في العراق، إن "عملية نوعية أمنية استباقية في محافظة دهوك" في إقليم كردستان في شمال العراق وبالتنسيق مع جهاز مكافحة المخدرات في أربيل، أسفرت عن "إلقاء القبض على تاجر بالمخدرات شديد الخطورة على أمن المجتمع".
وأوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن الشخص الموقوف وهو عراقي "ينتمي إلى عصابة كبرى للتجارة بالمخدرات، وتضمّ أفراداً من جنسيات أخرى"، بدون الكشف عن عددهم وعمّا إذا تمّ توقيفهم كذلك.
وبحسب البيان، فقد ضبطت بحوزة ذلك الشخص "حبوب مخدرة نوع كبتاغون تزن( 236,476) كيلوغراماً"، ما يساوي 540 ألف حبة وفق المصدر الأمني و"مادة الأفيون المخدرة تزن 35,755 كيلوغراماً".

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المصدر: آ ف ب
العراق
مخدرات
مكافحة المخدرات
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