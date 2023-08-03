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إجلاء 60 ألمانياً من النيجر جواً

إجلاء 60 ألمانياً من النيجر جواً
3 أغسطس 2023 20:56

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس إجلاء نحو 60 مواطنا ألمانيا جوا من النيجر فى أعقاب الانقلاب العسكرى هناك الأسبوع الماضى.

وتضم قائمة المواطنين الألمان الذين ما زالوا في النيجر موظفي السفارة ورجالا من الجيش وعددا محدودا من الموظفين غير الأساسيين بالسفارة وأفرادا من الجيش. وتخلت الحكومة الألمانية عن تنظيم رحلات إخلاء بطائرات القوات الجوية.

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وأعربت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، عن شكرها"الجزيل" لنظيرتها الفرنسية كاثيرين كولونا بعد نقل مواطنين ألمان إلى بر الآمان على متن طائرة فرنسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اكتمال عملية الإجلاء اليوم الخميس بعد تنظيم خمس رحلات جوية، تم خلالها نقل 1079 شخصا إلى خارج النيجر، من بينهم 577 مواطنا فرنسيا.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
النيجر
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