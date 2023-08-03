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البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ

البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
3 أغسطس 2023 20:42

حثّ البابا فرنسيس الشباب إلى التوفيق بين الكفاح لانقاذ كوكب الأرض جراء أزمة المناخ، ومحاربة الفقر.
وشدد الحبر الأعظم الخميس في اليوم الثاني من زيارته إلى لشبونة بمناسبة الأيام العالمية للشباب، على "الحاجة الملحّة" لمواجهة تحدي أزمة المناخ داعيًا إلى "علم بيئة متكامل".
وأكّد في لقاء مع شباب من "جامعة البرتغال الكاثوليكيّة" في لشبونة "علينا أن نعترف أن هناك حاجة ملحة لكي نهتم ببيتنا المشترك. ولا يمكن أن يتم ذلك دون توبة في القلب، وإن لم نبدّل رؤيتنا الأنثروبولوجية التي تقوم على الاقتصاد والسياسة".
وتجمّع نحو 6500 شخصٍ من بينهم الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا وأساقفة تحت أشّعة الشمس الساطعة في الساحة الرئيسية لحرم واحدة من افضل الجامعات في البرتغال للاستماع إلى البابا.
ورأى البابا البالغ 86 عامًا بعد سماعه شهادات من شباب في هذه الجامعة التي تأسست العام 1967، "لا يمكننا أن نكتفي ببعض العلاجات الملطَّفَة أو المساومات الخجولة والغامضة. في هذه الحالة أنصاف الحلول ليست سوى مجرد تأجيل بسيط للكارثة".
وقال، "لا تنسوا أننا بحاجة إلى علم بيئة متكامل، وإلى أن نصغي إلى ألم الكوكب مع ألم الفقراء، وإلى أن نضع مأساة التَّصَحُر في موازاة مع مأساة اللاجئين، وموضوع الهجرة مع موضوع انخفاض معدلات المواليد، وأن نهتم بالبعد المادي للحياة في إطار البعد الروحي"، مضيفًا "لا استقطابات بل رؤى شاملة وموحدة".

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المصدر: آ ف ب
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