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الشرطة التشيكية توقف شاحنة تقل 30 مهاجراً قرب الحدود الألمانية

الشرطة التشيكية توقف شاحنة تقل 30 مهاجراً قرب الحدود الألمانية
3 أغسطس 2023 19:11

أفاد متحدث باسم الشرطة التشيكية في بلدة أوستي ناد لابيم، اليوم الخميس، بإيقاف شاحنة تقل 30 شخصا لدى اقترابها من حدود البلاد مع ألمانيا. ولفتت المركبة انتباه دورية على الطريق السريع "دي 8" بعد ظهر أمس الأربعاء، حيث كان يبدو أنها تنقل حمولة زائدة.

وتم احتجاز السائق ويتم التحقيق معه نظرا للاشتباه في تهريبه للبشر. ويواجه السائق عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثمانية أعوام، حال الإدانة. وسيتم نقل المهاجرين إلى سلوفاكيا بناء على اتفاق لإعادتهم لبلادهم.

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ودعت نقابة الشرطة الألمانية "جي دي بي" إلى زيادة القوات في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يتم تهريبهم إلى داخل البلاد. ونقلت صحيفة "راينيشه بوست" عن رئيس نقابة الشرطة، في الشرطة الاتحادية الألمانية أندرياس روسكوف قوله: "نادرا ما ينجح مهاجر في خوض كامل الرحلة إلينا في ألمانيا بدون مساعدة مهرب". وأضاف أنه يجب تعزيز دوائر التحقيق وعمليات التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية فيما يتعلق الأفراد والمعدات للتصدي للهجرة غير الشرعية. 

المصدر: د ب أ
التشيك
ألمانيا
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