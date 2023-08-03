ألمانيا: الوضع في النيجر هادئ بالنسبة لجنودنا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن وضع الجنود الألمان في قاعدة النقل الجوي بنيامي،، لا يتسم بالحساسية عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد.

وقال بيستوريوس اليوم الخميس خلال زيارة للواء تابع للجيش الألماني في مدينة باد رايشنهال بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا: "التطور لا يزال غير واضح قليلا".

وأضاف أنه اتصل هاتفيا مع القائد في نيامي، وقال: "لقد أكد لي أنه لا يشعر بأي قلق وأن الوضع هادئ".

وأكد بيستوريوس أن وزارته تتابع الوضع بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية، وقال: "الأولوية رقم واحد هي أمن الجنديات والجنود...". وتعد هذه القاعدة المحور المركزي للجنود الألمان في المنطقة.

كما أن الانسحاب الحالي للجنود الألمان المشاركين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، المجاورة، يتم عن طريقها. يذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا الأسبوع الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، المنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية.

وقام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الأفريقية، وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.