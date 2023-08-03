الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا: الوضع في النيجر هادئ بالنسبة لجنودنا

ألمانيا: الوضع في النيجر هادئ بالنسبة لجنودنا
3 أغسطس 2023 17:24

 أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن وضع الجنود الألمان في قاعدة النقل الجوي بنيامي،، لا يتسم بالحساسية عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد.

وقال بيستوريوس اليوم الخميس خلال زيارة للواء تابع للجيش الألماني في مدينة باد رايشنهال بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا: "التطور لا يزال غير واضح قليلا".

وأضاف أنه اتصل هاتفيا مع القائد في نيامي، وقال: "لقد أكد لي أنه لا يشعر بأي قلق وأن الوضع هادئ".

أخبار ذات صلة
تسارع عمليات إجلاء الأجانب من النيجر
وزيرة الخارجية الفرنسية ناقشت الوضع في النيجر مع بلينكن

وأكد بيستوريوس أن وزارته تتابع الوضع بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية، وقال: "الأولوية رقم واحد هي أمن الجنديات والجنود...". وتعد هذه القاعدة المحور المركزي للجنود الألمان في المنطقة.

كما أن الانسحاب الحالي للجنود الألمان المشاركين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، المجاورة، يتم عن طريقها. يذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا الأسبوع الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، المنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية.

وقام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الأفريقية، وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
النيجر
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:30
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©