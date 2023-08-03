ألمانيا لا تعتزم توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا حاليا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه مازال لا يعتزم توريد صواريخ جوالة من طراز " توروس" إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقال بيستوريوس اليوم الخميس خلال زيارة لواء تابع للجيش الألماني في مدينة باد رايشنهال بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا: "لازلنا نرى أن ذلك ليس على رأس أولويتنا حاليا". وأضاف أن المخاوف من توريد هذه الصواريخ واضحة، وقال: "لسنا الوحيدين الذين لا نوردها. فحلفاؤنا الأميركيون لا يوردون هذه الصواريخ الجوالة أيضا. وصواريخنا تمتلك مدى خاصا".

ولم يستبعد الوزير الألماني بشكل قاطع توريد بلاده لهذه الأسلحة في المستقبل، وقال: "لم يحن وقت اتخاذ قرار بالنسبة لنا بعد"، وأشار إلى أن ألمانيا قائدة في مجال الدفاع الجوي وتقديم الدعم في التدريب، وأوضح قائلا: "هذا هو أولويتنا القصوى حاليا، واختصاصنا الأساسي. وانطلاقا من ذلك لا نرى حاليا أية حاجة ملحة في اتخاذ قرار بهذا الشأن".