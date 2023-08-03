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الإعصار "خانون" يتسبب في مقتل 2 وقطع الكهرباء عن 166 ألف منزل باليابان

الإعصار "خانون" يتسبب في مقتل 2 وقطع الكهرباء عن 166 ألف منزل باليابان
3 أغسطس 2023 10:50

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 41 آخرون، وانقطعت الكهرباء عن حوالي 166 ألف أسرة في منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما اليابانيتين صباح اليوم الخميس، جراء الأمطار والرياح العاصفة المصاحبة للإعصار خانون.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية إن العاصفة في بحر الصين الشرقي تتجه إلى الشمال الغربي بسرعة بطيئة تبلغ حوالي 222 كيلومتراً في الساعة.. بينما قالت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه من المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه ويتحرك شرقاً صوب البر الرئيسي حتى الثلاثاء المقبل لكن لم يتم تحديد مساره.

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 وأجبر الإعصار خانون المدارس والشركات على الإغلاق في شمال تايوان اليوم الخميس مع إلغاء نحو 40 في المائة من الرحلات الجوية الدولية.

 

المصدر: وام
اليابان
تايوان
إعصار
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