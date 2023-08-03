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الشرطة الأميركية تكشف تفاصيل "الحالة الطارئة" في الكابيتول

الشرطة الأميركية تكشف تفاصيل "الحالة الطارئة" في الكابيتول
3 أغسطس 2023 09:27

قال المتحدث باسم إدارة شرطة واشنطن هيو كارو إن الشرطة لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونجرس الأربعاء، مشيراً أن البلاغ كان كاذبا على ما يبدو.
وأضاف كارو "تلقينا بلاغاً عن شخص يطلق النار. يبدو أنه بلاغ كاذب لم تقع إصابات ولم نعثر على مطلق النار".
وفي وقت سابق، حثت شرطة الكونجرس الأميركي الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص".

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المصدر: وكالات
مبنى الكابيتول
الشرطة الأميركية
إطلاق نار
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