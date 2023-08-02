الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز جهود العمل المناخي

عواصم (الاتحاد، وكالات)

حثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد التي وصلت، أمس، إلى البرازيل، تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البرازيلية، المجتمع الدولي على بذل جهود عاجلة لتعزيز العمل المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، وضمان الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية.

ودعت في حديث خلال اجتماعها مع عدد من المسؤولين البرازيليين، إلى العمل من أجل مناصرة خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، وضمان أن يكون للدول النامية صوت قوي على طاولة صنع القرار، مستعرضة أبرز التحديات التي تواجهها منطقة أميركا اللاتينية التي عانت بشدة من تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، ومن زيادة الفقر والصراعات الاقتصادية.

وعبرت أمينة محمد، عن قلقها إزاء عدم إحراز المجتمع الدولي التقدم المطلوب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أكثر من 50% من هذه الأهداف أظهرت تقدماً ضعيفاً أو غير كاف، فيما توقفت أو انعكست 30% منها، بما في ذلك الأهداف الحاسمة المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر والجوع وتخفيف آثار تغير المناخ.

وشددت على أهمية قمة أهداف التنمية المستدامة المزمع انعقادها في سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجزء الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج زيارة نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية إلى البرازيل، يتضمن إجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني حول دور البرازيل في تسريع العمل لتحقيق خطة 2030 والتزامات المناخ. كما يتضمن برنامجها أيضاً زيارة منطقة الأمازون في ولاية بارا، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في بيليم عاصمة الولاية بشأن «حوارات أمازون» المقبلة.

وفي سياق آخر، التهمت النيران 470 ألف دونم في 7 حرائق غابات كبيرة باليونان، اندلعت خلال النصف الثاني من شهر يوليو الماضي.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية اليونانية، في بيان: «إن انخفاض معدل الرطوبة في الجو أحد الأسباب التي فاقمت حرائق الغابات، فضلاً عن درجات الحرارة غير المسبوقة في يوليو».

وأوضح البيان أن النيران دمرت 470 ألف دونم من الغابات في 7 حرائق كبيرة في جزيرتي كيركيرا ورودوس ومناطق إيغيو وديرفينوكسوريا وكوفارا وكاريستوس ونيا أغيالوس في الفترة من 15 إلى 31 يوليو.

وارتفع إجمالي المساحة التي التهمتها النيران في حرائق الغابات في البلاد منذ مطلع العام إلى 550 ألف دونم.

وتلتهم النيران نحو 435 ألف دونم من الغابات سنوياً في المتوسط في اليونان.

وفي السياق، أفاد وزير أزمة المناخ والحماية المدينة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، بأن السلطات اليونانية احتجزت العام الجاري 117 شخصاً على علاقة بنشوب الحرائق، مؤكداً احتمال زيادة الغرامات مئة ضعف.

وقال كيكيلياس: «منذ 1 يوليو الماضي سجلنا 1470 حريقاً، منذ بداية عام 2023 تم احتجاز 117 شخصاً على خلفية الحوادث، بما فيها 107 إهمال و10 عن عمد»، حسبما أفاد لوسائل إعلام محلية.