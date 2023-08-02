الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

طوارئ في «الكونجرس» الأميركي إثر بلاغ كاذب عن تهديد أمني

أفراد من الشرطة قرب مبنى الكونجرس
3 أغسطس 2023 01:44

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
موراي يكسب أول مباراة في واشنطن منذ «دموع 2018»
ميسي.. «البصمة الخامسة»!

أعلنت شرطة واشنطن أن إعلان الطوارئ في مبنى الكونجرس الأميركي الذي تسبب باستنفار أمني كبير، كان نتيجة بلاغ كاذب عبر مكالمة هاتفية، مؤكدةً عدم حدوث أي إطلاق نار أو هجوم على المبنى أو داخله.
وأفادت شرطة الكونجرس، أمس، بتلقيها بلاغاً عن إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، مطالبة الموجودين هناك بالاحتماء.
وأوضحت شرطة الكونجرس في بيان لها: «بدأ الضباط في تفتيش مبنى مجلس الشيوخ والمنطقة المحيطة وذلك بعد تلقي بلاغ، ويرجى الابتعاد عن المنطقة أثناء عملية البحث».
وأضاف البيان: «عليكم البقاء بالداخل والاحتماء إن كنتم داخل مبنى مجلس الشيوخ، بعد ورود تقارير عن شخص يطلق النار مع العلم».
وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن التحذير الأمني بشأن وجود مسلح في مبنى مجلس الشيوخ كان نتيجة بلاغ كاذب.
وقالت: «إنه بعد الفحص، تبين أنه لا يوجد إطلاق نار ولا يوجد مصابون، يبدو أنه اتصال كاذب».
وانتشرت سيارات الشرطة الأميركية في محيط الكونجرس.
ومجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.

الكونجرس
واشنطن
الكونجرس الأميركي
أميركا
مبنى الكابيتول
آخر الأخبار
عبد الكريم المصعبي لـ«الاتحاد»: «أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع أسطولها إلى 178 سفينة لتلبية الطلب المتزايد
الاقتصادي
327% نمو صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»
اليوم 20:44
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
عربي ودولي
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
اليوم 20:42
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
28.7 مليار درهم إيرادات العالمية القابضة في النصف الأول
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©