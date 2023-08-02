طوارئ في «الكونجرس» الأميركي إثر بلاغ كاذب عن تهديد أمني

واشنطن (وكالات)

أعلنت شرطة واشنطن أن إعلان الطوارئ في مبنى الكونجرس الأميركي الذي تسبب باستنفار أمني كبير، كان نتيجة بلاغ كاذب عبر مكالمة هاتفية، مؤكدةً عدم حدوث أي إطلاق نار أو هجوم على المبنى أو داخله.

وأفادت شرطة الكونجرس، أمس، بتلقيها بلاغاً عن إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، مطالبة الموجودين هناك بالاحتماء.

وأوضحت شرطة الكونجرس في بيان لها: «بدأ الضباط في تفتيش مبنى مجلس الشيوخ والمنطقة المحيطة وذلك بعد تلقي بلاغ، ويرجى الابتعاد عن المنطقة أثناء عملية البحث».

وأضاف البيان: «عليكم البقاء بالداخل والاحتماء إن كنتم داخل مبنى مجلس الشيوخ، بعد ورود تقارير عن شخص يطلق النار مع العلم».

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن التحذير الأمني بشأن وجود مسلح في مبنى مجلس الشيوخ كان نتيجة بلاغ كاذب.

وقالت: «إنه بعد الفحص، تبين أنه لا يوجد إطلاق نار ولا يوجد مصابون، يبدو أنه اتصال كاذب».

وانتشرت سيارات الشرطة الأميركية في محيط الكونجرس.

ومجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.