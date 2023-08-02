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البابا فرنسيس يدعو لتحقيق السلام في أوكرانيا

البابا فرنسيس
3 أغسطس 2023 01:43

لشبونة (وكالات)

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دعا البابا فرنسيس، أمس، أوروبا إلى بناء جسور لإرساء السلام في أوكرانيا، وحث رجال الدين على الاستماع إلى «ألم ضحايا العنف»، وذلك في مستهل زيارة للشبونة تستمر 5 أيام تخصص للأيام العالمية للشباب.
وأعلن البابا في خطابه الأول أمام المسؤولين البرتغاليين والسلك الدبلوماسي في مركز بيليم الثقافي: «مع إلقاء نظرة مودة إلى أوروبا ومع روح الحوار التي تميزها يمكننا أن نسألها: إلى أين تتجهين إذا لا تقترحين سبلاً لإرساء السلام أو أساليب مبتكرة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا».
وقال البابا: «نحن نبحر في محيط التاريخ في أوقات مضطربة ونشعر بغياب سبل شُجاعة لتحقيق السلام».وينتشر نحو 16 ألف عنصر من القوى الأمنية والأجهزة الطبية في لشبونة للمناسبة وقد أغلقت عدة شوارع ما يشكل تحديا في المدينة البالغ عدد سكانها 550 ألف نسمة وتستقبل الكثير من السياح خلال موسم الصيف.

البابا فرنسيس
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
لشبونة
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