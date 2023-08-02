الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الفاو»: 20 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

نساء وأطفال في طريقهم للحدود مع تشاد (رويترز)
3 أغسطس 2023 01:43

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز جهود العمل المناخي
اليمن.. تفريغ نصف حمولة «صافر» من النفط

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد تضاعف في السودان، حيث أجبرت الأزمة المستمرة للشهر الرابع على التوالي نحو 4 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد أو خارجها.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة في بيان، أمس: «يعاني أكثر من 20.3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد».
وتابعت «بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في مايو 2022، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد».
ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه «حرج بلا شك»، خصوصاً مع ما يقرب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد.
وأشارت «الفاو» إلى أن «الولايات الأكثر تضرراً هي تلك التي تعاني النزاع، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد». وأجبرت الأزمة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد. 
وبحسب أحدث إحصاءات منظمة الهجرة الدولية، فقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.
ونقل بيان «الفاو» عن المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر: «لقد كان للنزاع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والتغذوي ورفاه ملايين الأشخاص، تواجه العائلات معاناة لا يمكن تصورها».
وأضاف: «من الضروري أن تتدخل منظمة الأغذية والزراعة لدعم أكثر من مليون مزارع في هذا الموسم لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوداني».
وفي السياق، قال بيان صادر عن المنظمة الهجرة الدولية حول الوضع الإنساني في السودان، إن الأزمة أجبرت ما يقارب 4 ملايين شخص على الفرار من ديارهم.
وقال: «عمليات النزوح وقعت في جميع ولايات السودان، البالغ عددها 18 ولاية».
أما المناطق ذات النسب الأعلى من النازحين، فهي نهر النيل (15%)، والشمال (11%)، وشمال دارفور (9%)، والنيل الأبيض (9%)، حسب البيان نفسه.
وأضاف البيان، أن غالبية النازحين داخلياً من ولاية الخرطوم، وبلغت نسبتهم 71%.
وأكدت المنظمة الأممية، أن «التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى الأيام الـ108 الماضية تفوق الإجمالي المسجل خلال السنوات الأربع المنقضية».
واستطردت أن «الوصول إلى العديد من المناطق لا يزال مستحيلاً بسبب القتال، ما يعني أن التقييمات الحالية استندت إلى تقارير، أو تقديرات أولية».
وفي السياق، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن عدد النازحين من السودان إلى مصر، بلغ أكثر من 279 ألف لاجئ، منذ اندلاع الأزمة.
وذكر مكتب المفوضية في مصر، أن «الأعداد تستمر في التزايد، لقد وجد أكثر من 279 ألف شخص منزلاً جديداً لهم في مصر بعد فرارهم من الأزمة في السودان».

الفاو
الأمم المتحدة
الأمن الغذائي
الجيش السوداني
أزمة السودان
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
منظمة الأغذية والزراعة
آخر الأخبار
عبد الكريم المصعبي لـ«الاتحاد»: «أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع أسطولها إلى 178 سفينة لتلبية الطلب المتزايد
الاقتصادي
327% نمو صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»
اليوم 20:44
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
عربي ودولي
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
اليوم 20:42
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
28.7 مليار درهم إيرادات العالمية القابضة في النصف الأول
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©