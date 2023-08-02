«الفاو»: 20 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد تضاعف في السودان، حيث أجبرت الأزمة المستمرة للشهر الرابع على التوالي نحو 4 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد أو خارجها.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة في بيان، أمس: «يعاني أكثر من 20.3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد».

وتابعت «بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في مايو 2022، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد».

ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه «حرج بلا شك»، خصوصاً مع ما يقرب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد.

وأشارت «الفاو» إلى أن «الولايات الأكثر تضرراً هي تلك التي تعاني النزاع، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد». وأجبرت الأزمة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

وبحسب أحدث إحصاءات منظمة الهجرة الدولية، فقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.

ونقل بيان «الفاو» عن المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر: «لقد كان للنزاع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والتغذوي ورفاه ملايين الأشخاص، تواجه العائلات معاناة لا يمكن تصورها».

وأضاف: «من الضروري أن تتدخل منظمة الأغذية والزراعة لدعم أكثر من مليون مزارع في هذا الموسم لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوداني».

وفي السياق، قال بيان صادر عن المنظمة الهجرة الدولية حول الوضع الإنساني في السودان، إن الأزمة أجبرت ما يقارب 4 ملايين شخص على الفرار من ديارهم.

وقال: «عمليات النزوح وقعت في جميع ولايات السودان، البالغ عددها 18 ولاية».

أما المناطق ذات النسب الأعلى من النازحين، فهي نهر النيل (15%)، والشمال (11%)، وشمال دارفور (9%)، والنيل الأبيض (9%)، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان، أن غالبية النازحين داخلياً من ولاية الخرطوم، وبلغت نسبتهم 71%.

وأكدت المنظمة الأممية، أن «التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى الأيام الـ108 الماضية تفوق الإجمالي المسجل خلال السنوات الأربع المنقضية».

واستطردت أن «الوصول إلى العديد من المناطق لا يزال مستحيلاً بسبب القتال، ما يعني أن التقييمات الحالية استندت إلى تقارير، أو تقديرات أولية».

وفي السياق، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن عدد النازحين من السودان إلى مصر، بلغ أكثر من 279 ألف لاجئ، منذ اندلاع الأزمة.

وذكر مكتب المفوضية في مصر، أن «الأعداد تستمر في التزايد، لقد وجد أكثر من 279 ألف شخص منزلاً جديداً لهم في مصر بعد فرارهم من الأزمة في السودان».