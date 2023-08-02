السودان.. إعلان حظر التجوال في «شمال كردفان»

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن والي ولاية شمال كردفان في السودان أمس، حظر التجوال الليلي في الولاية. وقال بيان صادر عن الولاية: «أصدر والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف أمر طوارئ لسنة 2023 بإعلان حظر التجوال بالولاية اعتباراً من 2 أغسطس 2023». ونص القرار على أن «يحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي في الولاية، إلا للضرورة الملحة، على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان». وأضاف: «كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بدفع غرامة مالية أو بالسجن أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة، فإن العقوبة سوف تتم مضاعفتها».

ووجه القرار الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية بمحليات الولاية والجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر، وفق المصدر ذاته.

ومطلع الأسبوع الجاري، شهدت مدينة «أم روابة» في شمال كردفان، اشتباكات عنيفة تمددت داخل الأحياء السكنية بالمدينة، كما شهدت مدينة «الرهد» في يوليو الماضي عمليات نهب وسلب واسعة.