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العراق.. بدء إعمار القصور الأثرية في مدينة «النمرود»

العراق.. بدء إعمار القصور الأثرية في مدينة «النمرود»
3 أغسطس 2023 01:43

هدى جاسم (بغداد)

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بدأت مديرية آثار وتراث محافظة نينوى، أعمال إعادة إعمار القصور الأثرية المدمرة من تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة «النمرود» الأثرية جنوب شرق الموصل.
وقال مدير آثار نينوى خير الدين أحمد، إن «الفرق الهندسية وفرق التنقيب بدأت بإعمار وإنقاذ مدينة النمرود الأثرية التي تعرض 97% منها للتخريب والتدمير على يد عصابات داعش، وأبرزها القصور الأثرية». 
وأضاف أحمد أن «الفرق بدأت أعمالها بإعمار القصر الشمالي الغربي وقصر الملك آشور ناصر بال الثاني، بعد أن تعرضا إلى عملية تفجير وتخريب محت آثارهما بالكامل»، مبيناً أن عملية الإعمار تضمنت في المرحلة الأولى رفع الجداريات التي تعرضت للتخريب وتنظيف الموقع من الأنقاض وبعض المخلفات من أجل الإعمار.

العراق
المواقع الأثرية
المباني الأثرية
النمرود
نينوى
داعش
الموصل
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