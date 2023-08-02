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رئيس «النواب» الليبي يطالب بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح وعبدالله باتيلي
3 أغسطس 2023 01:43

حسن الورفلي (بنغازي)

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جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المطالبة بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي، داعياً إلى ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن «عقيلة صالح بحث مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية«6+6».

الانتخابات الليبية
مجلس النواب الليبي
الأزمة الليبية
البرلمان الليبي
ليبيا
عقيلة صالح
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