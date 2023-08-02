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مقتل 60 إرهابياً في كينيا

أفراد من قوات الأمن الكينية (أرشيفية)
3 أغسطس 2023 01:43

نيروبي (وكالات)

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أعلن كيتوري كينديكي وزير داخلية كينيا أمس، أن قوات الأمن الكينية قتلت ما لا يقل عن 60 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية. 
ووقعت المواجهة بين قوات الأمن الكينية وعناصر الحركة في شمال شرق كينيا بمنطقة «نهر تانا». 
وقال كينديكي إن مهاجمي «الشباب» استهدفوا عدة حافلات أمس الأول، وردت قوات الأمن عليهم بسرعة وقتلت جميع العناصر المهاجمة، ولقي مدنيان حتفهما خلال الهجوم.
وفي مطلع  يوليو الماضي قتلت قوات الأمن الكينية ما لا يقل عن 20 من عناصر «الشباب» خلال هجوم مماثل. 
وفي سياق متصل، نفذ الجيش الصومالي غارة جوية في محافظة شبيلي الوسطى أدت إلى تدمير موقع وعربات ومعدات عسكرية لحركة «الشباب» الإرهابية.

كينيا
قوات الأمن الكينية
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
مكافحة الإرهاب
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