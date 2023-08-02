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النيجر تعيد فتح الحدود مع 5 دول

رؤساء أركان الدفاع من دول «الإيكواس» أثناء تداولهم في أبوجا (أ ف ب)
3 أغسطس 2023 01:43

عواصم (الاتحاد)

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أعلن المجلس العسكري في النيجر، أمس، إعادة فتح الحدود مع 5 دول، بعد أسبوع من إغلاقها إثر الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وقال متحدث المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، إن «المجلس أعاد فتح الحدود مع الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وليبيا وتشاد».
وتأتي إعادة فتح النيجر حدودها مع الدول الخمس، فيما يبدأ وزراء دفاع دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» اجتماعات في أبوجا تستمر حتى يوم غد الجمعة، لبحث تطورات الأوضاع في النيجر، وأرسلت وفداً إلى نيامي للتفاوض مع المجلس العسكري.
وفرضت «إيكواس» عقوبات على النيجر وقالت إنها قد تستخدم القوة إن لم يُعد قادة الانقلاب الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وقال عبد الفتاح موسى مفوض «إيكواس» للشؤون السياسية والسلام والأمن: «الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح على الطاولة، الملاذ الأخير، لكن علينا الاستعداد لذلك الاحتمال»، مضيفاً للصحفيين في أبوجا: «هناك حاجة لإظهار أننا لا يمكننا الكلام فقط لكن بوسعنا العمل أيضاً».
وذكر موسى أن «الوفد المرسل إلى النيجر يرأسه رئيس نيجيريا الأسبق عبد السلام أبو بكر لبدء محادثات مع المجلس العسكري».
ويرأس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، الرئيس السابق لحرس بازوم الرئاسي.
دولياً، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بعد اجتماع مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في أبوجا أمس: «ترحب المملكة المتحدة بشدة بتحركات إيكواس، وهي تحركات حاسمة ذات التزام قوي بالديمقراطية».
وواصلت فرنسا وإيطاليا إجلاء رعايا أوروبيين من النيجر وسط مخاوف متنامية إزاء الأزمة، حيث هبطت أولى الطائرات العسكرية التي تحمل رعايا أوروبيين في باريس وروما أمس، فيما تستعد أميركا لإجلاء بعض موظفي سفارتها من النيجر.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «على مدى يومين، وبمساعدة أصدقائنا الفرنسيين، استطعنا بالفعل إجلاء أكثر من 40 ألمانياً جواً من النيجر»، مضيفة أنه سيجري تسيير مزيد من الرحلات. فيما أعلنت فرنسا إنها أجلت أكثر من 350 فرنسياً حتى الآن.

النيجر
محمد بازوم
إيكواس
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