بكين تسبح في مياه المطر

فانغشان (أ ف ب)

تنفذ السلطات الصينية عمليات واسعة النطاق لرفع آثار أمطار هطلت على مختلف أنحاء بكين في الأيام الماضية، كانت الأغزر منذ بدء تدوين مؤشرات الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين إن العاصمة الصينية شهدت «أشد تساقط للأمطار منذ 140 عاماً»، وأفادت أن الكمية القصوى من الأمطار المسجّلة خلال هذه العاصفة، بلغت 774.8 ملم، في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ.

وفيما تراجعت غزارة الأمطار أمس في بكين، غمرت المياه المتنزّه الرئيس في مقاطعة فانغشان بالكامل، وتكدست أطنان من النفايات أسفل أحد الجسور بعدما جرفتها المياه.