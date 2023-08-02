الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان تطالب رعاياها في النيجر بأخذ الحيطة والحذر

من النيجر
2 أغسطس 2023 23:14

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تتابع باهتمام كبير الأوضاع في النيجر، وطلبت من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقال بيان وزارة الخارجية "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير الأوضاع في النيجر حيث شكلت خلية أزمة لهذا الغرض، وباشرت اتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لأبناء الجالية اللبنانية، وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

أخبار ذات صلة
ألمانيا: الوضع في النيجر هادئ بالنسبة لجنودنا
الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر

ودعت الوزارة في بيانها "كل اللبنانيين المتواجدين في النيجر والراغبين بتسجيل أسمائهم، في حال توفر إمكانية المساعدة على تأمين مغادرتهم بصورة آمنة، التواصل مع السفارة اللبنانية في أبيدجان".

المصدر: وكالات
لبنان
النيجر
آخر الأخبار
عبد الكريم المصعبي لـ«الاتحاد»: «أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع أسطولها إلى 178 سفينة لتلبية الطلب المتزايد
الاقتصادي
327% نمو صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»
اليوم 20:44
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
عربي ودولي
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
اليوم 20:42
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
28.7 مليار درهم إيرادات العالمية القابضة في النصف الأول
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©