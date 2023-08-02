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بلينكن يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
2 أغسطس 2023 22:12

أكد انتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي اليوم الأربعاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية.

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وحرص وزير الخارجية الأميركي في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره المصري سامح شكري، على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، حيث حرص الوزير شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا. وثمن بلينكن الدور المهم الذى تضطلع به مصر فى إطار آلية دول جوار السودان، مبرزا حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.  

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
مصر
أنتوني بلينكن
سامح شكري
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