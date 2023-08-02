البابا فرنسيس يصل إلى لشبونة

وصل البابا فرنسيس إلى لشبونة، اليوم الأربعاء، على متن طائرة تابعة لشركة طيران "إيتا" الإيطالية المملوكة للدولة، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لـ "اليوم العالمي للشباب" لعام 2023 الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

وبعد أن حظي بحفل استقبال رسمي في المطار، كان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في استقبال البابا بمقر إقامته في قصر بيليم. وبعد ذلك، سيكون أول ظهور علني للبابا، أثناء قيامه بإلقاء كلمة أمام الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني. ومن المقرر أن يلتقي البابا برئيس الوزراء أنطونيو كوستا، بسفارة الفاتيكان في لشبونة. جدير بالذكر أن "اليوم العالمي للشباب" هو أكبر حدث دولي تنظمه البرتغال على الإطلاق، بمشاركة 700 ألف زائر ومساعد.